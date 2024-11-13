نوران أبو طالب تطرح أحدث أغانيها على جميع المنصات «كان ليك معايا»

طرحت المطربة نوران أبو طالب، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، فيديو كليب لأغنيتها الجديدة بعنوان "كان ليك معايا"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان تيام علي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج أكرم حمدان، والذي صورها فى إطار رومانسى بسيط.

على صعيد آخر طرحت أمس الشركة المنتجة للمسلسل الجديد "نقطة سودة" الأغنية الترويجية بعنوان "شوف" غناء نوران أبو طالب، كلمات دنيا وائل، وألحان نوران ووايلي، وتوزيع موسيقى وايلى.

ويعرض الآن المسلسل على إحدى القنوات الفضائية، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة، وبطولة أحمد فهمي وناهد السباعي، وسماح أنور، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وناهد رشدي.

يذكر أن نوران شاركت بالغناء بـ"ميدلي"، من أغاني الأفلام، في حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مع النجم محمد الشرنوبى وهنا يسري، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

وأكدت نوران، أنها تحمست كثيراً لفكرة تقديم الـ "ميدلي"، وأشارت إلى أنها تتطلع لدخول مجال التمثيل وتقديم أعمال موسيقية في السينما.

نوران طرحت أيضا منذ فترة أغنيتها المصورة بعنوان "ليلة" وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية على جميع المواقع الاجتماعية، وهي من كتبت كلماتها، وألحان وتوزيع موسيقى زياد عصام، ومن إخراج أكرم حمدان.

كما قدمت نوران أول أغنية خاصة بها كانت تتر مسلسل "علامة استفهام" الذي عرض في رمضان 2019، وقامت بوضع ألحانها مع سامر جورج، كما غنت تتر مسلسلين آخرين هما "بيت فرح وكل يوم".

يذكر أن نوران، بدأت الغناء بإعادة تقديم أغنيات مطربين آخرين ولكن بشكل مختلف، وكانت أول أغنية تقدمها هي "شبابيك" لمحمد منير وقد عرفها الجمهور من خلالها ونشرتها على حسابها بـ"فيسبوك"، وسمعها المطرب الكبير محمد منير فدعاها لتشاركه غناءها في حفل عرض «أونلاين» خلال جائحة "كوفيد 19".

نوران أبو طالب انتهت من تسجيل 8 أغنيات جديدة وتنوي طرحها خلال الفترة المقبلة.



