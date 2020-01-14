 الجزائر: تبون يستقبل الرئيس السابق للجنة الوساطة والحوار - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يناير 2020 9:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟

النتـائـج تصويت

الجزائر: تبون يستقبل الرئيس السابق للجنة الوساطة والحوار

ا ش ا
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 9:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 9:25 م
استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الرئيس السابق للجنةالوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن الرئيس تبون تبادل مع كريم يونس وجهات النظر حول الوضع العام في البلاد، التي دخلت مرحلة التغيير،من خلال المشاورات الجارية حول مراجعة الدستور حتى يتكيف مع متطلبات الشعب، ويؤسس لفصل حقيقي بين السلطات، ويسمح بعملمتناغم للمؤسسات ضمن رؤية ديمقراطية شاملة لإصلاح الدولة بكل فروعها ومؤسساتها.

وأضاف البيان أن كريم يونس أكد أن "الإجراء المتمثل في التشاور والاستماع والجمع بين مختلف الفاعلين في الحياة المدنية، قبل تقديمالمقترحات والملاحظات لفريق الخبراء المكلف بالصياغة النهائية لوثيقة الدستور، إجراء عادل وحكيم، يفتح به رئيس الجمهورية حقل التجديد بالجمع بين خبرة المجتمع المدني وخبرة الطبقة السياسية، كما أبدى رأيه في كيفية تعزيز هذه الجهود لبناء المستقبل في ظل الجمهوريةالجديدة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك