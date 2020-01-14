الجزائر: تبون يستقبل الرئيس السابق للجنة الوساطة والحوار

استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الرئيس السابق للجنةالوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس.



وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن الرئيس تبون تبادل مع كريم يونس وجهات النظر حول الوضع العام في البلاد، التي دخلت مرحلة التغيير،من خلال المشاورات الجارية حول مراجعة الدستور حتى يتكيف مع متطلبات الشعب، ويؤسس لفصل حقيقي بين السلطات، ويسمح بعملمتناغم للمؤسسات ضمن رؤية ديمقراطية شاملة لإصلاح الدولة بكل فروعها ومؤسساتها.



وأضاف البيان أن كريم يونس أكد أن "الإجراء المتمثل في التشاور والاستماع والجمع بين مختلف الفاعلين في الحياة المدنية، قبل تقديمالمقترحات والملاحظات لفريق الخبراء المكلف بالصياغة النهائية لوثيقة الدستور، إجراء عادل وحكيم، يفتح به رئيس الجمهورية حقل التجديد بالجمع بين خبرة المجتمع المدني وخبرة الطبقة السياسية، كما أبدى رأيه في كيفية تعزيز هذه الجهود لبناء المستقبل في ظل الجمهوريةالجديدة".