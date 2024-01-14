كشف آخر استعدادات منتخب مصر لمواجهة موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2023

أكد محمد مراد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن هناك تسهيلات كبيرة في كوت ديفوار، والجميع جاهز لخوض مباراة منتخب موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية.

وتابع مراد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "+90" على قناة النهار: "الفريق تتدرب اليوم، وفيتوريا أوقف التدريبات أكثر من مرة بسبب شدة الحماس، والجميع يقاتل من أجل الظهور بشكل مميز".

أضاف محمد مراد: "مصطفى محمد مهاجم الفريق، كان موفق للغاية في رده على عز الدين أوناحي لاعب منتخب المغرب، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره".

وقال المنسق الإعلامي: "اللاعبين لديهم خبرات كبيرة من أجل الظهور بشكل جيد في البطولة، وهم يدركون صعوبة المهمة ولديهم ثقة ولكنها ليست زائدة، والجميع يتحدث عن أهمية تحقيق البطولة".

واختتم محمد مراد: "محمد صلاح في أي مكان لديه شعبية كبيرة للغاية، والجماهير تتهافت عليه بشكل كبير، وهو نجم غير مغرور ويتعامل مع زملائه بشكل مميز للغاية ويحفز الجميع مع قادة المنتخب لإسعاد الجماهير".