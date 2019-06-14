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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة، مقطع فيديو يوضح عملية إطفاء حريق الناقلة التي تعرضت للهجوم بخليج عمان.

وأعلنت شركة« فرنتلاين» النرويجية،اليوم الجمعة يونيو، إنه تم خلال الليل إخماد الحريق في الناقلة فرنت ألتير التي تعرضت أمس الخميس لهجوم في خليج عمان.

وأضافت الشركة المالكة للناقلة في بيان «عمليات تبريد الناقلة مستمرة والناقلة مستقره، ولم يتم تسجيل حدوث تلوث بسبب الناقلة في الوقت الحالي».

وتعرضت ناقلتا نفط، صباح الخميس، لهجوم في خليج عمان، إحداهما «FRONT ALTAIR» تتبع جزر مارشال، والأخرى «Kokuka Courageous»، وترفع علم بنما.