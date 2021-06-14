كندا تطلق مزايدة لبيع تردد جديد لاتصالات الهاتف المحمول

(د ب أ)

تطلق كندا غدا الثلاثاء مزادا لبيع تردد جديد سيكون حيويا لشبكات اتصالات الجيل الخامس في البلاد. ومن المنتظر أن يفتح هذا المزاد الباب أمام شركات كيبيكور وكوجيكو كوميونيكشنز وغيرهما من شركات الاتصالات الإقليمية لمنافسة الشركات الثلاث الكبرى التي تسيطر على سوق الهاتف المحمول في كندا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المسؤولين المنتخبين ومسؤولي الجهات التنظيمية والرقابية في كندا يضغطون منذ سنوات من أجل زيادة المنافسة في سوق الاتصالات اللاسلكية في البلاد بهدف خفض الأسعار. ولكن السوق اتجهت نحو مزيد من التكتل عندما قدمت شركة روجرز كوميونيكشنز وهي أكبر شركة هاتف محمول في كندا من حيث عدد المشتركين، عرضا بقيمة 16 مليار دولار للاستحواذ على شركة شو كوميونيكشنز التي تمتلك شركة فريدوم موبايل رابع أكبر شبكة محمول في كندا.

وتخضع هذه الصفقة حاليا لمراجعة أجهزة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، ومن غير المتوقع اتخاذ قرار بشأنها قبل العام المقبل. في الوقت نفسه أعلنت شو في نيسان/أبريل الماضي انسحابها من مزايدة الترددات الجديدة. ويعني غياب شو والتي يزيد حجمها عن ضعف حجم كيبيكور وثلاثة أمثال كوجيكو من حيث القيمة السوقية فرصة أمام هذه الشركات الصغيرة لكي تشارك بقوة في مزايدة بيع التردد سعة 3500 ميجاهيرتز والذي يعتبر حيويا لبدء تشغيل خدمات الجيل الخامس للاتصالات، وفي نفس الوقت يساعدها في توسيع نطاق سوقها خارج الأسواق الإقليمية المعتادة لها.

ومن المقرر استمرار المزاد لأي فترة مطلوبة حتى يستقر على مشتر واحد لكل فئة من فئات التردد المطروحة. ومن غير المحتمل معرفة نتيجة المزاد قبل مرور أسابيع. وكانت كندا قد احتاجت في 2019 إلى عقد 54 جولة مزايدة لبيع الترددات وفي عام 2008 نظمت 331 جولة.