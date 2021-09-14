 تشيلسي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على زينيت.. ويوفنتوس يهزم مالمو - بوابة الشروق
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تشيلسي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على زينيت.. ويوفنتوس يهزم مالمو

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 11:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 11:08 م

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي بداية ناجحة في مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، وتغلب على ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي 1 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات.

وحسم تشيلسي المباراة بهدف وحيد سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 69 ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة التي شهدت اليوم أيضا فوز يوفنتوس الايطالي على مضيفه مالمو السويدي 3 / صفر.

وعلى ملعب "مالمو ستاديون"، حسم يوفنتوس المباراة لصالحه بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول سجلها أليكس ساندرو وباولو ديبالا وألفارو موراتا، وجاء هدف ديبالا من ضربة جزاء. السابق التالي


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