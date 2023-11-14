حماس: التصريحات الأمريكية بشأن المستشفيات ضوء أخضر لارتكاب الاحتلال مزيدا من المجازر الوحشية

أعربت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عن إدانتها بشدة ورفضها تصريحات البنتاجون والبيت الأبيض، وتبنيهم أكاذيب الاحتلال حول استخدام الحركة المستشفيات لإخفاء جنود الاحتلال الأسرى أو مراكز للقيادة والسيطرة.

وذكرت في بيان لها، نشرتها شبكة «قدس» الإخبارية، مساء الثلاثاء، أن «هذه التصريحات ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال لمزيد من المجازر الوحشية بحق المستشفيات؛ بهدف تدمير القطاع الصحي والضغط على شعب فلسطين لتهجيره من أرضه؛ تنفيذا لمخططات يروّج لها النازيون الجدد أمثال نتانياهو وسموتريتش».

وجددت «دعوتها للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتجوال والاطلاع على المستشفيات كافة؛ للوقوف على كذب رواية الاحتلال وحليفته واشنطن، التي تتحمل مسئولية مباشرة عن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة».

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، إن حركتي «حماس» و«الجهاد» لديهما «مركز قيادة ومراقبة انطلاقاً من مستشفى الشفاء» في قطاع غزة.

وأوضح أمام الصحفيين على طائرة الرئاسة «إير فورس وان»، أن الولايات المتحدة تأكدت من هذا الأمر استناداً إلى «مصادرها الاستخباراتية الخاصة»، لافتاً أيضاً إلى أن موقع المستشفى يستخدم لتخزين الأسلحة.

وأشار إلى أن التصرفات التي قامت بها حركة «حماس» لا تقلص مسئولية إسرائيل عن حماية المدنيين، مضيفًا: «لا نؤيد ضربات جوية على مستشفى، ولا نريد تبادلاً للنيران في مستشفى حيث يحاول أناس أبرياء وعزل ومرضى تلقي العلاج».

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم، إن الولايات المتحدة تريد إجلاء مرضى مستشفيات غزة بأمان لتجنب تعرضهم للأذى، وستدعم طرفاً ثالثاً مستقلاً لإجراء عمليات الإخلاء، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن لا تريد رؤية أي مدنيين، «وبالتأكيد ليس الأطفال في الحضانات» وغيرهم من السكان المعرضين للخطر، في مرمى تبادل إطلاق النار، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تجري حالياً محادثات مع منظمات إغاثة وأطراف ثالثة بشأن الإخلاء المحتمل.