الطيران الحربي الإسرائيلي يشن 7 غارات فجر اليوم على ضاحية بيروت الجنوبية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن لغاية الآن 7 غارات فجر هذا اليوم على ضاحية بيروت الجنوبية.



وأظهرت مشاهد متداولة، القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، بينها، برج البراجنة وحارة حريك.



وكان الجيش الإسرائيلي أصدر قرابة الرابعة والنصف فجر هذا اليوم، إنذارا عاجلا جديدا "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في منطقتي ‏حارة حريك و‏برج البراجنة، طالبا منهم إخلاء عدد من المباني والابتعاد عنها"، بزعم أنها موجودة بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله.



وكان حزب الله، نشر أمس الأربعاء، 24 بيانا فصّل فيها استهدافاته لمواقع وتجمعات الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى استهدافه لمراكز عسكرية وأمنية في العمق الإسرائيلي أبرزها وللمرة الأولى، مهاجمة قاعدة الكرياه (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو) في مدينة تل أبيب.