9 قتلى و10 جرحى من المرضى ومرافقهيم في هجوم على مستشفى غربي السودان

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قُتل تسعة من المرضى وأقربائهم، وأصيب عشرون آخرون في هجوم استهدف المستشفى الرئيسي في مدينة الفاشر بغرب السودان ما أدى إلى إخراجه عن الخدمة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منشور على منصة إكس، السبت، إن هجوم الأمس على المستشفى الرئيسي في مدينة الفاشر بالسودان، خلف 9 قتلى و20 جريحا بين المرضى ومرافقيهم.

وأضاف أن هذه الهجمات المستمرة على الصحة في جميع أنحاء السودان مؤسفة.

ودعا المسئول الأممي إلى حماية جميع المرضى والعاملين في المجال الصحي، ووقف كافة الاعتداءات على المؤسسات الصحية ومحيطها.

يأتي هذا فيما ذكر أحد الأطباء أنه بعد الهجوم توقفت الأنشطة في المستشفى الرئيسي بشكل كامل السبت.

وصرّح الطبيب لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف هويته حفاظا على سلامته، بأن المستشفى توقف عن العمل تماما.

وأضاف أن الهجوم أصاب مناطق كانت تتجمع فيها عائلات المرضى وكذلك مناطق رئيسية في المستشفى.

وقالت تنسيقية لجنة المقاومة في الفاشر، وهي واحدة من مئات المجموعات التطوعية التي تنسق المساعدات في أنحاء السودان، إن الغارات دمرت العنابر والصيدليات وغرفة العمليات بالمستشفى.

منذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي.