موظفو الصحة الأتراك يحتجون على ما أسموه فشل الحكومة فى احتواء جائحة كورونا

نزل موظفو الصحة في تركيا إلى الشوارع اليوم الخميس، احتجاجا على ما أسموه فشل الحكومة في احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي اسطنبول والعاصمة أنقرة، حمل الأطباء لافتات كتب عليها "أوقفوا الوفيات"، في ظل إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة.

ووقع شجار محدود في اسطنبول حيث لم تسمح الشرطة في البداية للمتظاهرين بتلاوة بيان، كما ظهر في مقطع فيديو نشرته نقابة الأطباء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ودعا المتظاهرون إلى فرض إجراءات الإغلاق الصارمة والشفافية الحكومية في البيانات الرسمية اليومية للفيروس الفتاك، من بين تدابير أخرى.

وقال رئيس غرفة الصيادلة في اسطنبول ظافر سيناب ساريالي أوغلو إنه "لا يوجد ضوء في نهاية النفق" وأن الأوقات الصعبة تنتظرنا ما لم تتخذ إجراءات جديدة.

وأمس الأربعاء, وصل عدد الإصابات الجديدة اليومية بفيروس كورونا في تركيا إلى أكثر من 60 ألف إصابة, وهو رقم قياسي جديد.

وتوفى ما إجماليه 279 شخصا في يوم واحد فى البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 84 مليون نسمة ، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة أمس الأربعاء .

ونظراً للتزايد السريع في عدد الإصابات، شددت الحكومة القيود هذا الأسبوع، ووسعت حظر التجول المسائي. ويُسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم خدمات التوصيل فقط.