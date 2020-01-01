رئيس شركة أنابيب البترول: اللجنة المشكلة برئاسة الوزير تعاين موقع حريق طريق الإسماعيلية

قال المهندس عماد عبد القادر، رئيس شركة أنابيب البترول، إن هناك لجنة مشكلة برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول، للوقوف على أسباب حريق خط بترول «القاهرة الإسماعيلية»، الذي نشب بالأمس نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، ما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأربعاء، أن اللجنة المشكلة تجري المعاينة وستصدر تقريرًا بالتفاصيل الخاصة بالحادث، وحصر الخسائر، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالتعويضات عن التلفيات.

واندلع أمس الثلاثاء حريق هائل في ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوجود كسر بماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية أدى لاشتعال حريق هائل ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 15 سيار إطفاء و 4 خزانات للسيطرة على الحريق.

كما تم إغلاق الطرق المؤدية لموقع الحادث وتوجيه النصح للمواطنين بالابتعاد عن المنطقة بالكامل وتواجد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بموقع الحادث لمتابعة عمليات إخماد الحريق وأسفر الحادث عن تفحم 30 سيارة كما أعلنت وزارة الصحةعن إصابة 17 فى الحادث ولا وفيات وجار حصر الخسائر الناتجة عن الحادث.