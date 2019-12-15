ليبيا تبدأ الإنتاج في بئر جديدة بحقل أبو الطفل النفطي

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أعلنت شركة النفط الوطنية الليبية يوم السبت عن بدء الإنتاج في بئر جديدة بحقل أبو الطفل النفطي.
ونقلت اليوم وكالة بلومبرج عن بيان للشركة أنه من المتوقع أن تعزز البئر الجديدة إنتاج شركة مليتة للنفط والغاز بنحو 2500 برميل يوميا.