حققت «المطورون العرب القابضة»، مبيعات تعاقدية بلغت 5.3 مليار جنيه خلال عام 2023 ــ وهى أكبر قيمة مبيعات فى تاريخ الشركة ــ مقابل 2.6 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو سنوى بلغت 203% ــ وهى أعلى نسبة زيادة فى مبيعات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ــ كما نجحت الشركة فى التحول للربحية مسجلة صافى ربح بلغ 100 مليون جنيه بنسبة نمو قياسية وصلت إلى 649%.

تأتى هذه النتائج المالية والتشغيلية غير المسبوقة لشركة المطورون العرب القابضة، تكليلًا لجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين، فى تنفيذ خطة تطوير متكاملة مرتكزة على ثلاثة محاور وهم: أولًا تنمية العنصر البشرى عبر الاستعانة بأفضل الكفاءات والكوادر فى القطاع العقارى، وثانيًا تعظيم محفظة أراضى الشركة من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتنمية محفظة مشروعات الشركة وتسليم الوحدات للعملاء، وثالثًا عقد شراكات مع كبرى الشركات فى مجالها لضمات تقديم أفضل جودة خدمة للعملاء.

وجاءت الطفرة فى مبيعات شركة المطورون العرب القابضة نتيجة زيادة عدد الوحدات المباعة لتصل إلى 1819 وحدة بإجمالى مساحة حوالى 220 ألف متر خلال عام 2023 مقابل عدد 1360 وحدة بإجمالى مساحة حوالى 150 ألف متر فى العام السابق وذلك بزيادة قدرها 103%، كما نجحت الشركة فى تسليم عدد 654 وحدة بإجمالى مساحة حوالى 75 ألف متر مقارنة بعدد 655 وحدة بإجمالى مساحة حوالى 73 ألف متر خلال عام 2022.