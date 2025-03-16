ظهرت منى (ياسمين رئيس) في الحلقة الأولى من مسلسل منتهي الصلاحية تعمل في كافيه، لكنها تواجه مشكلة تتعلق بجهازها، ما يدفعها إلى سرقة ذهب جدتها لاستكمال الجهاز والزواج من خطيبها إبراهيم، الذي ترك عمله.

مسلسل منتهي الصلاحية من بطولة ياسمين رئيس، ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، تامر نبيل، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، ونخبة أخرى من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.

وعُرض لياسمين رئيس في النصف الأول من رمضان الموسم الثاني من مسلسل جودر، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، جيهان الشماشرجي، أحمد فتحي، وفاء عامر، تارا عماد، نور اللبنانية، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

