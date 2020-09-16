محمد الإتربي: استمرار إعفاء العملاء من عمولة السحب من الـATM

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن البنك المركزي أرسل تعليمات جديدة لجميع البنوك، بعدم تأجيل استحقاقات أخرى ابتداءً من غد، على أن يكون لكل بنك الحرية في دراسة عملائه وإعادة الجدولة حال استدعاء الأمر.

وأضاف الإتربي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن غرامات التأخير ألغيت تمامًا سواء في الفترة السابقة أو الحالية، مؤكدًا أن البنك من مصلحته مساعدة العميل.

وأشار إلى أن بعض الشركات لديها مشكلات، لذا فإن البنك المركزي قدم تسهيلات للعملاء، حتى لا تتعثر الشركات، مضيفًا أن هدف البنك حماية الاقتصاد والوقوف بجانب الشركات.

وأكد أن هناك أريحية في تعامل العملاء مع البنوك، متابعًا: العميل يعتبر شريك مع البنك، ولا نرغب في الضغط عليه، لكن لا نستطيع مد فترة تأجيل الأقساط أكثر من ستة أشهر، على أن يترك البنك المركزي لباقي البنوك فرصة لتحديد ما يناسب كل منها، على أن يراقب هذه العملية.

وعن عمولة السحب من الـatm، أوضح أن البنك المركزي مازال يعفي العملاء من العمولات، تشجيعًا للدفع الإلكتروني، مستطردًا: «يمكن أن تعود مستقبلًا».

وانتهت، اليوم الثلاثاء، فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التي أطلقها البنك المركزي المصري منتصف مارس الماضي، على خلفية انتشار وباء كورونا، واستفاد منها 5 ملايين عميل من الأفراد والشركات، بقيمة قروض مؤجلة إجمالية تقدر بنحو 2 تريليون جنيه لمدة 6 أشهر في إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس «كوفيد- 19».