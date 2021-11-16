 الفلبين تتسلم 1.3 مليون جرعة من لقاح موديرنا المضاد لكورونا - بوابة الشروق
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الفلبين تتسلم 1.3 مليون جرعة من لقاح موديرنا المضاد لكورونا

مانيلا - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 10:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 10:24 ص

تسلمت الفلبين، اليوم الثلاثاء، 1.3 مليون جرعة جديدة من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في إطار الإمدادات التي تشتريها الحكومة.

وذكرت قناة (إيه.بي.أس. - سي.بي.إن.) الفلبينية، أن الشحنة الجديدة من الجرعات وصلت مطار نينوي أكينو الدولي حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي للفلبين.

ومع وصول هذه الشحنة، يرتفع إجمالي جرعات لقاح موديرنا التي تسلمتها الفلبين حتى الآن إلى أكثر من 12.6 مليون جرعة، تم الحصول على أكثر من 3 ملايين منها من خلال مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية، واشترت الحكومة الفلبينية حوالي 9.6 مليون جرعة.

وتستهدف الحكومة تطعيم ما يصل إلى 77 مليون شخص بشكل كامل ضد الفيروس التاجي من أجل تحقيق مناعة القطيع.

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