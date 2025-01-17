برشلونة يجهز عرضا ضخما لخطف نجم ليفربول

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قالت تقارير إن إدارة برشلونة تجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع لويس دياز الجناح الهجومي لفريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت «موندو ديبورتيفو» عن صحف كولومبية أن النادي الكتالوني يستهدف ضم دياز مقابل 70 مليون يورو خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وأعرب ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، في أكثر من مناسبة عن إعجابه بقدرات الدولي الكولومبي والذي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2027.

وخاض لويس دياز 125 مباراة مع ليفربول وتمكن من تسجيل 36 هدفا وتمرير 16 لعبة حاسمة، فيما وصلت مشاركاته الدولية رفقة منتخب كولومبيا إلى 61 مباراة وسجل 16 هدفا.