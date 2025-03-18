مصدر أمني ينفي تضرر مواطنين من مكتب نموذجي للأحوال المدنية بالإسكندرية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر عدد من المواطنين من القائمين على أحد المكاتب النموذجية للأحوال المدنية بمحافظة الإسكندرية، بزعم عدم السماح لهم بالدخول لإنهاء معاملاتهم.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 17 الجاري، تواجد عدد من المواطنين أمام المكتب المشار إليه قبل بدء مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان، حيث تم توجيههم بالانتظار لحين انتظام العمل. وعند توافد الموظفين للدخول إلى مقر عملهم، اعتقد أحد الأشخاص أن العمل قد بدأ، وتم إفهامه بطبيعة دور الموظفين، حيث أبدى تفهمه. وعقب بدء العمل، تم إنهاء كافة المعاملات الخاصة بالمترددين على المكتب بسهولة ويسر دون تلقي أي شكاوى.

وأكد المصدر أن ما تم نشره يأتي في إطار محاولات الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية تزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب بهدف إثارة البلبلة، وهو ما يعيه الشعب المصري.