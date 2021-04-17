قصر باكنجهام: دفن الأمير فيليب اليوم في قلعة وندسور

أعلن قصر "باكنجهام" أن الأمير فيليب، دوق إدنبره وزوج الملكة إليزابيث الثانية، سيُدفن في قصر "وندسور" اليوم السبت، فيما ستكون مراسم دفن أسرية على نطاق ضيق، بسبب القيود بسبب فيروس كورونا.

وأضاف القصر أنه من المقرر أن تبدأ الجنازة في الساعة الثانية و40 دقيقة مساء، حيث سيغادر النعش القلعة، ليعقب ذلك مسيرة جنائزية ودقيقة صمت على مستوى البلاد.

وبعد إقامة قداس في كنيسة "القديس جورج"، برئاسة كبير كهنة وندسور، سيعطي رئيس أساقفة كانتربري البركة، بعد إنزال النعش في القبو الملكي.

وتماشيا مع اللوائح الصحية التي يتم تطبيقها حاليا في إنجلترا، سيحضر 30 ضيفا فقط المراسم، معظمهم أفراد من الأسرة الملكية.

وسيتم بث مراسم الجنازة على شاشة التلفزيون على الهواء مباشرة.

وكان دوق إدنبره قد توفي يوم التاسع من أبريل الجاري عن عمر بلغ 99 عاما في قلعة وندسور.