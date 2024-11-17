إن بي سي: فريق ترامب يبحث محاكمة المسئولين عن الانسحاب من أفغانستان

أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، بأن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعد قائمة بأسماء ضباط عسكريين أمريكيين حاليين وسابقين تورطوا بشكل مباشر في الانسحاب من أفغانستان لبحث إمكانية محاكمتهم عسكريًا.

ونقلت الشبطة الأمريكية عن مصدرين مطلعين، قولهما إن فريق ترامب الانتقالي يفكر في إنشاء لجنة للتحقيق في الانسحاب من أفغانستان عام 2021، بما في ذلك جمع المعلومات حول من شارك بشكل مباشر في صنع القرار للجيش، وكيف تم تنفيذه، وما إذا كان القادة العسكريون مؤهلين لاتهامات خطيرة مثل "الخيانة".

وأكد أحد المصادر المطلعة "إنهم يأخذون الأمر على محمل الجد"، بينما لم يستجب فريق ترامب على الفور لطلب التعليق.

وقال المصدران إن مات فلين، نائب مساعد وزير الدفاع السابق لمكافحة المخدرات والتهديدات العالمية، يساعد في قيادة الجهود فريق ترامب. ويجرى صياغة التقرير على أنه مراجعة لكيفية دخول الولايات المتحدة في الحرب في أفغانستان في البداية وكيف انسحبت منها في نهاية المطاف.

*إدانة ترامب للانسحاب من أفغانستان

وكان ترامب أدان الانسحاب ووصفه بأنه "إذلال" و"أكثر يوم محرج في تاريخ بلادنا".

ومع ذلك، ليس من الواضح ما الذي يبرر قانونيًا اتهامات "الخيانة" لأن الضباط العسكريين كانوا يتبعون أوامر الرئيس جو بايدن بسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، وفقا للشبكة الأمريكية.

وألقى تقرير مستقل أجراه المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان في عام 2022 باللوم على كل من إدارة ترامب وبايدن في الانسحاب الأمريكي الفوضوي في عام 2021.

توصل ترامب لأول مرة إلى اتفاق مع طالبان في عام 2020 لسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، حوالي 13000 جندي، وإطلاق سراح 5000 مقاتل من طالبان من السجن. ثم أكملت إدارة بايدن الانسحاب وبالغت بشدة في تقدير قدرة قوات الحكومة الأفغانية على محاربة طالبان بمفردها.

*مرشح ترامب للدفاع ينتقد الانسحاب

بدوره، انتقد بيت هيجسيث، مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع، الانسحاب، قائلاً إن الولايات المتحدة خسرت الحرب وأهدرت مليارات الدولارات.

وفي كتابه "الحرب على المحاربين"، كتب هيجسيث، "يحتاج الرئيس القادم للولايات المتحدة إلى إصلاح جذري للقيادة العليا في البنتاجون لجعلنا مستعدين للدفاع عن أمتنا وهزيمة أعدائنا. يجب طرد الكثير من الناس. بالطبع، الكارثة في أفغانستان هي المثال الأكثر وضوحًا".