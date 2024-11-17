عملية عسكرية لـ الحوثيين على هدف حيوي في إيلات الإسرائيلية

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، مساء السبت، إن قوات الحوثي هاجمت ما وصفه بـ"هدف حيوي في ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر"، بعدد من الطائرات المسيرة.

وأضاف سريع، في تدوينة على موقع X، أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

كانت جماعة أنصار الله الحوثي المسلحة قد نفذت عشرات الهجمات في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي تضامنا مع الفلسطينيين ورداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما خلق حالة من التوتر في التجارة العالمية وإجبار الشركات المالكة للسفن على تغيير مسارها بعيدا عن مضيق باب المندب الحيوي المؤدي إلى قناة السويس.