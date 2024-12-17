كيف كانت تحضر فاتن حمامة أدوارها؟ سميرة عبدالعزيز تروي التفاصيل

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، سعيدة جدًا لأنني عملت مع الفنان يوسف وهبي، فقد كان يتمتع بهيبة كبيرة، وشعرت بالخوف الشديد منه في لقائنا الأول، أما الفنانة أمينة رزق، فهي أعظم أم في تاريخ السينما المصرية.

وأضافت سميرة، خلال مقابلتها لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة ETC، أن الفنانة سميحة أيوب هي أعظم سيدة في المسرح، فعندما تقف على خشبة المسرح تكون كالجبل، وتستحق لقب سيدة المسرح المصري.

وأوضحت سميرة أن سيدة الشاشة المصرية فاتن حمامة كانت طبيعية جدًا، وعندما عملت معها، لاحظت كيف كانت تحضر أدوارها، فكانت تجلس وتراجع النص، وتستمع إلى نفسها، وتقلب الصفحات وتعيد الاستماع لنصوصها، وعندما سئلتها عما تفعله، قالت لي: أنا أستمع وأعبّر بوجهي وأفكر في كيفية تقديمه، وكان تركيزها على تعبيرات وجهها مع النص هو سر براعتها.