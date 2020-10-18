بيلوسي تحدد الاثنين موعدا نهائيا للتوصل لحزمة تحفيز مع ترامب

حددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي غدا الإثنين كموعد نهائي لتحقيق مزيد من التقدم فى المباحثات مع البيت الأبيض بشأن التوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيز جديدة، قبل يوم الاستحقاق الانتخابي في الثالث من نوفمبر المقبل.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت بيلوسي في برنامج "هذا الأسبوع مع جورج ستيفانوبولوس" على شبكة "أيه بي سي" التليفزيونية الأمريكية اليوم الأحد "هل نحن متفقون على ذلك، أم لا؟ وما هي اللغة؟".

وقالت بيلوسي إن مهلة الـ 48 ساعة المذكورة مساء يوم السبت في تغريدة للمتحدث باسمها تتعلق بالحاجة إلى الاتفاق "بشأن تصميم بعض هذه الأمور"، في إشارة إلى جوانب لم يتم حلها في مشروع القانون.

وقالت إن الثماني والأربعين ساعة تتعلق فقط بما إذا كنا نريد إتمام ذلك قبل الانتخابات، وهو ما نريده".

كانت بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوشين قد تحدثا بشكل مطول مساء السبت عن الجهود لبلورة حزمة تحفيز لمساعدة الولايات المتحدة على مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، خصوصا بعد ظهور مؤشرات على تزايد الضغوط الاقتصادية بالنسبة لملايين الأمريكيين.