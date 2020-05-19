تراجع قياسي لمبيعات السيارات في أوروبا خلال الشهر الماضي

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سجلت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي تراجعا قياسيا خلال أبريل الماضي على أساس سنوي على خلفية تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار اتحاد مصنعي السيارات في اوروبا اليوم الثلاثاء إلى تراجع مبيعات السيارات في الاتحاد خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر76 في المئة إلى 270 ألف سيارة فقط.

قال اتحاد مصنعي السيارات في أوروبا في نشرته الشهرية الصادرة اليوم الثلاثاء "أول شهر كامل في ظل قيود كوفيد-19 سجل أكبر تراجع شهري للطلب على السيارات منذ بداية تسجيل هذه البيانات".

كانت المبيعات قد تراجعت في مارس الماضي بنسبةة 1ر55 في المئة سنويا.