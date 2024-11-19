شرطة الجيزة تضبط شخصين بعد تداول فيديو يظهر تعاطيهما للمخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين بتهمة تعاطي المخدرات داخل سيارة على جانب الطريق بالجيزة.

ورصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر شخصين داخل سيارة ملاكي متوقفة على جانب أحد الطرق بمحافظة الجيزة، حيث قام أحدهما بتجهيز سيجارة يشتبه في احتوائها على مخدر الحشيش.

وبتفحص الفيديو تم تحديد هويتيهما وضبطهما، وهما عامل وسائق. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة وتعاطيهما للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.