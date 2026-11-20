أشاد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بتدشين جامعة الأزهر المرحلة الأولى من مشروع الوحدات الطبية المتنقلة، والتي تضم 4 وحدات مجهزة لتقديم خدمات التحاليل والفحوصات الطبية، والكشف المبكر عن أورام الثدي، وتوفير الأدوية، وطب وجراحة العيون.

جاء ذلك على هامش زيارة المحافظ لجامعة الأزهر، اليوم الخميس، لتقديم الشكر والتقدير للجامعة على نجاح القافلة الطبية والإنسانية التي نفذتها بشمال سيناء الشهر الماضي، وبحث تعزيز التعاون المشترك في المجالات الطبية والإنسانية والإغاثية، والوقوف على المراحل التنفيذية لإنشاء جامعة الأزهر بمنطقة الكيلو 17.

وأكد المحافظ أن هذه الوحدات تمثل إضافة مهمة لدعم الخدمات الطبية، والوصول بها إلى المناطق الأكثر احتياجا، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.