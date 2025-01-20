إخماد حريق بمحل تجاري في الإسكندرية دون خسائر بشرية

أخمدت سيارتا إطفاء تابعتين لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حريقًا نشب في محل تجاري "محمصة" كائن في شارع 20 منطقة أبو سليمان، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، وإدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي حول نشوب حريق ضخم في منطقة أبو سليمان، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الشرطة، برفقة الحماية المدنية، والإسعاف، ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى المحال التجارية المجاورة، بعد وضع سياج تأميني في محيط المحل، وقطع الكهرباء عنه.

ووفقا لمصدر أمني، فقد عزت المعاينة والفحص الأولي أسباب اندلاع الحريق إلى انفجار اسطوانة غاز، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.



