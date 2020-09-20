إضرابات تحذيرية جديدة في قطاع الخدمة العامة في ألمانيا

أعلنت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا في مدينة بوتسدام، اليوم الأحد، تنظيم إضرابات تحذيرية جديدة في قطاع الخدمة العامة في البلاد.

وأوضحت النقابة أن أول هذه الإضرابات ستبدأ على نطاق إقليمي بعد غد الثلاثاء.