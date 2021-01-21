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الجزائر تسجل 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر - ارشيفية
الجزائر - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 6:41 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 6:41 م
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 104 آلاف و852 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الخميس، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2853.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 216 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 71 ألفًا و343.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 95 مليون إصابة.

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