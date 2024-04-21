مخرج مسلسل العتاولة يؤكد تقديم جزء ثان: متفائلون يكون أحسن من الأول

أكد المخرج أحمد خالد موسى، مخرج مسلسل «العتاولة» اعتزامهم تقديم جزء ثانٍ من العمل، معربًا عن تفاؤله بأن يكون أفضل من الجزء الأول.

من جانبه، توجه الفنان أحمد السقا، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، بالشكر إلى المخرج على خروج المسلسل بتلك الصورة.

وأضاف: «الكاميرا بتصور قلوب مش وشوش، كلنا قلوبنا صافية تجاه بعض وكل واحد عينه على اللي قدامه، ولما نخلص نلاقي مي وزينة واقفين في المطبخ عشان نفطر». أما الفنان باسم سمرة، فصرح بأنه استوحى ملابس شخصية عيسى الوزان، من شخصية حقيقية من بولاق ترتدي بنفس الطريقة.

وأكمل: «بعت لي الصور على واتساب، وأخدت منه كذا إكسسوار ونظارات، ولازم لون الشراب يكون متناسق مع اللبس».

مسلسل «العتاولة» من بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، وصلاح عبدالله، ومي كساب، وميمي جمال، وفريدة سيف النصر وآخرين، العمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.