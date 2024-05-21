صحة دمياط تنفذ برنامجا لتدريب أعضاء فرق الأبحاث الإكلينيكية بالمستشفيات

نفذ قسم الأبحاث الإكلينيكية بمديرية الشئون الصحية بدمياط، برنامج البحث العلمي الشامل، بتدريب أعضاء فرق الأبحاث الإكلينيكية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، من "أطباء بشريين من مختلف التخصصات، وصيادلة مستشفيات وصيادلة إكلينيكيين وأخصائيين تمريض، وكيميائيين بإجمالي 25 متدربًا في الفترة من الأحد 19 مايو إلى الثلاثاء 21 مايو 2024".

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن التدريب تناول عمل "literature review"، من خلال قواعد البيانات المختلفة المجانية والمدفوعة، ومن خلال بنك المعرفة المصري، وكذا الخطوات العملية البحثية، وأهم النقاط الأساسية في كل مرحلة، واختيار نوع الدراسة الأبيدميولوجية، والقياسات المختلفة المناسبة للإجابة على السؤال البحثي، من خلال التعرف على مميزات وعيوب كل تصميم وأسس اختياره، كما تناول التدريب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة والمتنوعة في البحث العلمي.

فيما تم عمل تقييم شامل للعملية التدريبية على مستوى المدربين والمتدربين، وتم إجراء امتحان قبلي وبعدي وتم قياس أداء المدربين ورضا المتدربين ونتائج التدريب لتطوير العملية التدريبية، وقام بالتدريب رشا فرج منسق عام الأبحاث الإكلينيكية وذلك بقاعة مستشفى طب وجراحة العيون.