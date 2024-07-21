كشف الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تفاصيل لقائه اليوم وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، على رأس وفد من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكد عبر حسابه على موقع فيسبوك، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على إطلاق أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في كافة محافظات مصر، وسيتم إطلاق برنامج تلفزيوني ضخم تعرض من خلاله على قنوات الشركة المتحدة برعاية وزارة الأوقاف المصرية، وسيتم وضع المعايير العلمية لاختيار المواهب من قبل لجان متخصصة من كبار العلماء الأساتذة وكبار القراء، على أن يتم إعلان شروط التقديم والمواعيد لاحقًا.