أبوظبي تحتفي بقيم السلام ضمن أسبوع الفن في برلين

يشارك مهرجان أبوظبي للفنون ضمن الفعالية الفنية العالمية الأبرز فى أسبوع الفن في برلين، عبر معرض (ما وراء الإيمان).



ويتضمن المعرض الفني، أعمال أكثر من 35 فنانا من مختلف أنحاء العالم، بينهم الفنانة الإماراتية عائشة جمعة، التي تقدم مجموعة من (البورتريهات) والوجوه التي تشكل عملها الفني (رسومات تلقائية).



ويحتفي معرض (ما وراء الإيمان) بقيم السلام ويسلط الضوء على صعود الروحانية الحديثة، أصولها ومظاهرها المتنوعة والسمات المعاصرة الفريدة، كما يصوغ نقاشات حول ما إذا كانت الروحانية، بأفكارها الجديدة تمتلك القدرة على تخطي الحواجز الثقافية واللغوية والفكرية، والتغلب على تحديات التطرف الفكري والديني لتعزيز مجتمع أكثر سلاماً وتسامحًا.



ويقدم الفنانون المشاركون في المعرض، تصورهم عن عالم الروحانية، والتجارب الصوفية والروحانية كمرحلة للهوية من خلال أعمالهم الفنية التي تمثل موجات سابقة من الاهتمام الروحي في الستينات والثمانينات، بما في ذلك أعمال جوزيف بويز وجورج باسيليتز وماري بورميستر وجورج براكيس وأنتوني تابيس.



وأشادت حفصة العلماء سفيرة الإمارات بألمانيا في بيان اليوم الثلاثاء بالعلاقات الثقافية القوية بين البلدين، مشيرة إلى أن مهرجان أبوظبي شارك في رعاية المعرض إيماناً بدور أبوظبي في تشجيع الفن على مستوى العالم.



وقالت هدى الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والمدير الفني لمهرجان أبوظبي:"نؤكد التزامنا بتعزيز جهود الدبلوماسية الثقافية التي تعبّر عن مكانة الدولة وقيمها ورسالتها لترسيخ السلام، إسهاماً منّا في توطيد العلاقات الثقافية بين الإمارات والعالم".