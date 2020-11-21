الزمالك يتخطى نادي مصر بصعوبة ويتأهل لنصف نهائي الكأس

حسم نادي الزمالك بطاقة التأهل للدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر بعدما حقق الفوز على نادي مصر بهدفين مقابل هدف اليوم السبت، في اللقاء الذي استضافه ستاد السويس.

وظلت نتيجة المباراة قائمة على التعادل السلبي ولم تظهر قوة نادي الزمالك إلا على استحياء حتى جاءت الدقيقة 60 وهي التي اضطر فيها حكم المباراة محمود عاشور لطرد إمام عاشور بسبب اعتراضه وتدخله على لاعب نادي مصر بعنف.

وفي الدقيقة 86 نجح محمود لالا في تسجيل أول أهداف المباراة بعدما استغل التمركز الدفاعي الخاطئ للاعبي الزمالك وسدد كرة صاروخية سكنت يمين محمود جنش.

وفي الدقيقة 92 لجأ محمود عاشور لتقنية الڤار بعدما لمس لاعب نادي مصر الكرة بيده داخل منطقة الجزاء الا إلا أن تقنية الفيديو لم تحتسب شئ.

وفي الدقيقة 96 أسامة فيصل يسجل هدف التعادل من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس نادي مصر.

ولجأ الفريقين للوقت الإضافي بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الإضافي الأول ظلت النتيجة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الإضافي الثاني حاول الزمالك تسجيل الهدف الثاني عن طريق مصطفى محمد الذي سجل بالفعل ولكن حكم اللقاء لم يحتسبه بسبب وقوعه في التسلل، وفي الدقيقة 116 سقط عبدالله جمعة داخل منطقة الجزاء بعد عركلته من نادي مصر ليلجأ محمود عاشور لتقنية الڤيديو ويؤكد احتساب ركلة الجزاء ويسددها أحمد سيد زيزو معلنا تأهل الزمالك لنصف النهائي.

وبهذه النتيجة، يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش يوم 1 ديسمبر المقبل في نصف نهائي كأس مصر.