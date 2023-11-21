إصابة شخصين في حادث تصادم بالشرقية

أصيب شخصان بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق الأحرار في مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بوصول شخصين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
وتبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في طريق الأحرار في اتجاه أبو حاكم بمركز الزقازيق.
وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.