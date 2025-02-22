سفاح المعمورة: الضحايا كانوا يعيشون بمفردهم وأموالهم كانت مُغرية

•التحقيقات: تخلص منهم للاستيلاء على ثرواتهم بعد دراسة حالتهم الاجتماعية بعناية

•استجواب نجار حول تصنيع الصندوق المستخدم لنقل الضحية الأولى بين شقتين

كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الإسكندرية مع "ن.ال.إ.غ"، 51 عامًا، "سفاح المعمورة" المتهم الرئيسي بقتل ودفن 3 أشخاص "سيدتان ورجل"، وعثر عليهم داخل شقتين في منطقتي المعمورة البلد، و45 بالعصافرة، أن الاستيلاء على أموالهم كان القاسم المشترك بينهم، وذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية.

واستدعت جهات التحقيق النجار الذي تم التوصل إليه بأنه من صنع الصندوق الخشبي "التابوت" لاستجوابه حول علاقته بالمتهم وملابسات طبيعة طلب التصنيع.

وفيما يتعلق بصاحبة الجثة الأولى "منى.ع"، زوجته عرفيًا، فقد أقر المتهم في التحقيقات أنه تزوجها لمدة عامين، بعد قصه حب استمرت سنة، حيث كانت تغير عليه بشدة، وفي يوم الحادث تشاجرت معه، وطالبته بالطلاق، فلم يتحمل وفقد أعصابه، وانهال ضربا على رأسها حتى فارقت الحياة، مؤكدًا أن سبب عدم كشف الواقعة، هو استخدامه مادة شمعية عازلة، غطى بها الجثة حتى لا تفوح رائحتها، ثم لفها في كيس نايلون، ووضعها في صندوق خشبي، وبعد مرور 8 أشهر، لم يتمكن من دفن عظامها، كون الحادثة وقعت في شقة بالطابق الثالث، وعندما ارتكب الجريمة الثانية نقلها ودفنها معها في الشقة محل العثور عليها.

وعن صاحبة الجثة الثانية "تركية.ع.ر"، 63 عامًا، والتي كانت تعيش بمفردها دون زوج أو أبناء في منزل الأسرة بمنطقة الطابية، التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، فإن المتهم تعمد خسارة القضية التي كانت وكلته فيها ضد سمسار، وذلك للضغط عليها، واستهدف أموالها المودعة في بطاقتها المصرفية، حيث كانت تمتلك بطاقتين: إحداهما لحساب التوفير، والأخرى لصرف المعاش، وكانت تحملهما وتحتفظ برقمهما السري بحافظتها، وبعدما حدثت بينهما مشادة كلامية أصر على أن تزوره في مكتبه وقتلها وسحب أموالها الموجودة في حساباتها المصرفية.

وأما صاحب الثالثة "محمد.إ.ع"، 60 عامًا، مهندس، والمحرر محضر بتغيبه منذ 3 أعوام بقسم شرطة ثانٍ الرمل، وعثر عليه مشطور جزئين، ومغطى بطبقة كبيرة من الخرسانة، بالشقة الواقعة في شارع 7 منطقة 45، وكانت تربطه علاقة عمل بالمحامي، حيث كان يعيش بمفرده، فإن المتهم أوهمه بقدرته على بيع منزله الكائن في منطقة المندرة بضعف قيمته، بجانب تغيير سيارته، وذلك بعد أن عرض عليه مستندات الملكية والتي عثر عليها لاحقًا، بينما السيارة فقد اختفت.

وتنتظر النيابة العامة نتيجة تحليل البصمة الوراثية "DNA" الخاص بالضحايا الـ3، تمهيدًا لتسليمهم إلى ذويهم عقب إنتهاء الطبيب الشرعي من عملية التشريح، حيث طلبت أسرة الضحية الثانية من النيابة التصريح بتسليمهم رفاتها لمواراته الثرى.

يذكر أن المتورطين الـ6 مع المتهم الرئيسي هم: "س.ث.ا"، ربة منزل، و"ن.ر.ص"، و"ص.ع.هـ"، و"ع.م.ا"، و"م.م.ف"، و"ب.ح"، صاحب معرض سيارات، وبعضهم يعمل مع المحامي، والبعض الأخر تربطهم به علاقة صداقة، ويواجه المحامي تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار، وإخفاء جثث، وجنحة السرقة، فيما يواجه الآخرين تهم ما بين معاونته، والتستر على جرائم القتل.

وقرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة المنتزه، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وجرى التحفظ على متعلقاته، بعد استخراج الجثث وعرضها على الطب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة وتاريخها، فيما جرى حبس 6 آخرين متورطين معه بالتستر على جرائم القتل.