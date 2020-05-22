قال مستشار مفتى الجمهورية الدكتور إبراهيم نجم: إن دار الإفتاء المصرية ستستطلع هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية، اليوم الجمعة، التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، والموافق 22 مايو الحالى، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.



وأكد نجم فى بيان، أمس، أن دار الإفتاء المصرية، هى المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، مردفا: «لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تنْشر قبل موعد الرؤية، ودائما استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال».



وأشار نجم إلى أن فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية سيصدر بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.