زيلينسكي يحذر من عمل إرهابي روسي بمحطة زابوريجيا النووية

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا مجددا بالإعداد "لعمل إرهابي" بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية بجنوب البلاد.

وقال اليوم الخميس، في مقطع مصور منتشر على شبكات التواصل الاجتماعي: "لقد أعدوا كل شيء من أجل ذلك".

وقال زيلينسكي إنه تلقى معلومات مشابهة من جهاز الاستخبارات الأوكراني "إس بي يو".

وحذر قائلا: "النشاط الإشعاعي لا يعرف حدودا".

كان رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني، كيريلو بودانوف، قد تحدث بالفعل، أمس الأربعاء، عن استعدادات روسية لتفجير مبرد المياه المهم في محطة الطاقة.

وتحصل أنظمة التبريد لمنشأة تخزين المخلفات النووية والمفاعلات المغلقة، على المياه من هذا المبرد.

وتنفي موسكو هذه الادعاءات.