يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، حارا رطبا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، وأن يكون معتدلا إلى مائل للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

كما يتوقع الخبراء تشكل شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من وسط سيناء مدن القناة، مع وجود فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب شاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 إلى 1.75 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية. وأن تكون حالة البحرالأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية/ شمالية شرقية، وأن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 32 23

العاصمة الجديدة 33 21

6 اكتوبر 32 21

بنها 32 22

دمنهور 31 22

وادى النطرون 32 21

كفر الشيخ 31 23

بلطيم 30 24

المنصورة 32 23

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 31 22

طنطا 31 22

دمياط 30 24

بورسعيد 30 24

الاسماعيلية 34 21

السويس 33 22

العريش 31 20

رفح 30 19

رأس سدر 33 22

نخل 32 17

كاترين 30 15

الطور 32 23

طابا 33 20

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 35 25

الاسكندرية 31 22

العلمين 30 21

مطروح 29 21

السلوم 30 20

سيوة 34 20

رأس غارب 35 24

سفاجا 36 25

مرسى علم 36 26

الشلاتين 38 27

حلايب 34 28

أبو رماد 37 26

مرسى حميرة 37 26

أبرق 36 25

جبل علبة 36 25

رأس حدربة 34 27

الفيوم 33 22

بني سويف 33 22

المنيا 35 21

أسيوط 35 21

سوهاج 37 23

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 40 26

الوادى الجديد 38 23

أبوسمبل 40 25