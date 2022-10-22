الرئيس التنفيذى لمدينة الجونة: شراكات مرتقبة مع شركات متخصصة كبرى لتطوير المشروعات الخدمية والفندقية بمدينة الجونة

محمد عامر: المتغيرات الاقتصادية رفعت تكلفة التنفيذ 30 ــ 35% ومتوسط الزيادة فى أسعار الوحدات ما بين 15 ــ 18% خلال العام الجارى

خطة طويلة الأجل لزيادة عدد الغرف الفندقية بالمدينة وتدشين مدينة لريادة الأعمال والشركات الناشئة

ندرس تطوير منتج سكنى يخاطب المشترى الأجنبى و20 % من وحدات الجونة لعملاء أجانب

9 آلاف وحدة قائمة بالمدينة والمستهدف تسليم 700 وحدة حتى نهاية 2023

هدفنا أن تصبح الجونة أكبر مشغل لليخوت واهتمام خاص باستقطاب السائحين الأثرياء

تستهدف مدينة الجونة ــ أكبر مشروعات شركة أوراسكوم للتنمية استراتيجية تقوم على تنمية الخدمات عن طريق الدخول فى شراكات مع كبرى الشركات المتخصصة تزامنا مع تدشين مناطق متخصصة لريادة الاعمال والشركات الكبرى، بالإضافة إلى تطوير منتج عقارى يخاطب المشترى الاجنبى الذى يمثل 20% من قاطنى المدينة والعمل على استقطاب سياحة اليخوت وإضافة غرف فندقية ضمن خطة طويلة الأجل.

وقال المهندس محمد عامر الرئيس التنفيذى لمدينة الجونة فى حوار لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة تركز حاليا على جذب شريحة كبيرة من الأجانب ليظل جزءا من التنوع السكنى والثقافى لمجتمع الجونة، لذلك جار دراسة تقديم منتجات عقارية جاهزة وكاملة التشطيب تخاطب المشترى الأجنبى.

تابع: نسبة البيع للأجانب من الشركة مباشرة محدودة لأن المشترى الأجنبى يفضل المنتج الجاهز ولذلك فأغلب مشتريات الأجانب تكون فى السوق الثانوية «إعادة البيع» والتى تتجاوز 20% من وحدات المدينة.

وتبلغ مساحة مدينة «الجونة» نحو 37 مليون متر مربع انتهت الشركة من تنمية 50% من المساحة التى تضم عدة شراكات مع مطورين آخرين، تبعا لتصريحات عامر، مشيرا إلى أن الجونة تستوعب نحو 25 ألف مقيم ما بين مقيم وعمالة وزائرين، وتضم نحو 9 آلاف وحدة سكنية قائمة والمستهدف تسليم 700 وحدة بنهاية عام 2023.

اضاف: يوجد طلب قوى وينمو وخاصة من الأجانب وتعمل الشركة على زيادتهم بهدف تعدد الثقافات داخل المدينة، يضاف إليهم المصريون المقيمون بالخارج الذين يفضلون الشراء بالمدينة.

«توجد خطة طروحات لوحدات المدينة حتى نهاية 2023، والمقرر طرح مراحل جديدة قبل نهاية العام الجارى» ــ قال عامر.

وعن تعامل الشركة مع المتغيرات الاقتصادية وتذبذب سعر الصرف فيما يتعلق بتسعير الشق السكنى، قال عامر ان السوق العقارية تواجه صعوبة فى عملية التسعير والتكلفة فى ظل عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع تكلفة الخامات وتوقف سلاسل الامدادات التى زادت من أخطار السوق، مؤكدا أن الشركة تضع فى اعتبارها هذه المخاطر عند احتساب التكلفة بالتنسيق مع المقاولين بما يراعى معدلات التضخم.

تابع: المتغيرات الاقتصادية أدت إلى زيادة تكلفة الاعمال الانشائية بمتوسط 30 ــ 35% فى المقابل بلغ متوسط الزيادة فى الأسعار ما بين 15 ــ 18% وفقا للمشروع وهى نسبة تراعى معدل التضخم الذى تعانى منه الاسواق العالمية.

أما عن الشق الفندقى لمدينة الجونة، قال عامر إن أوراسكوم للتنمية لديها خطة لتجديد واحلال الفنادق القائمة؛ حيث انتهت بالفعل من اعادة تأهيل وتجديد 5 فنادق منذ بداية العام الحالى وجارى استكمال عملية التجديد وفقا لحالة كل الفندق والمستهدف أن تشمل 6 فنادق خلال عامين سواء تجديد كلى أو جزئى.

تابع: لدينا 2700 غرفة فندقية بعدد 18 فندقا داخل الجونة ونعتزم إضافة غرف جديدة خلال خطة طويلة الأجل بالتعاون مع شركاء عالميين متخصصين فى تطبيق معايير الاستدامة بما لها من ميزة تنافسية، فالسائح الاوروبى أصبح يفضل الإقامة بفنادق صديقة للبيئة.

وقال عامر إن تطبيق معايير الاستدامة لا يرتبط فقط بالشق الفندقى ولكن تعمل الشركة على تطبيق هذه التكنولوجية الموفرة للطاقة وصديقة البيئة على الوحدات السكنية ايضا.

وبالنسبة للمشروعات الادارية داخل المدينة، كشف عامر عن خطة الشركة لإقامة مدينة متخصصة فى ريادة الاعمال داخل الجونة؛ حيث جار عمل المخطط العام لها عن طريق مكاتب متخصصة لطرح المشروع على عدة مراحل خلال فترة زمنية من 6 إلى 9 شهور. وتشمل المشروعات الإدارية التى تعمل الشركة على تنفيذها مشروع منطقة أعمال مركزية تضم كبرى الشركات والبنوك بعدد مبدئى 8 مبانٍ ومساحات ما بين 600 إلى 4500 متر مربع للمبنى تستوعب نمو أعمال الشركات داخل المدينة والمخطط تدشين المشروع قبل نهاية العام.

«لدينا مركز للعمل التشاركى ونعمل على مضاعفة قدرته خلال 6 شهور، ولكن الطلب ما زال أكبر من العرض، وبالتالى كان الاتجاه لعمل منطقة متخصصة لريادة الاعمال والشركات الناشئة» ــ قال عامر، مؤكدا أن العمل بهذا المشروع يتطلب تطوير باقى مكونات المدينة من سكنى وخدمى وتعليمى بهدف توفير بيئة متكاملة توفر جميع متطلبات الحياة والمعيشة.

وتستضيف الجونة خلال الفترة من 24 وحتى 26 نوفمبر القادم فى مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، لأول مرة فى الشرق الاوسط بالتعاون مع فوربس الشرق الاوسط، قمة (تحت الثلاثين) والتى ستشهد الإعلان عن قائمة فوربس السنوية لرواد الأعمال والمبتكرين من الشباب تحت الثلاثين عاما.

وقال عامر إن أهمية قمة فوربس تتمثل فى كونها أول فعالية اقتصادية تستضيفها الجونة كما أنها تتماشى مع استراتيجية المدينة باستضافة فعاليات متنوعة ما بين فنية ورياضية وثقافية واقتصادية والتى تهدف جميعا إلى جذب السياحة للمدينة التى تعمل على تعميق السياحة البيئية والعلاجية واليخوت.

أضاف عامر أن الجونة تعد من أكبر مشغلى مارينا فى منطقة الشرق الاوسط والأكبر فى مصر بما تمتلكه من ثلاثة مارينا تستوعب 600 يخت للرسو وجار افتتاح الرابعة، بالإضافة إلى مضاعفة مناطق الرسو الجاف من 120 مركبا إلى 240 مركبا.

«هدفنا أن تصبح الجونة أكبر مشغل لليخوت بالتركيز على المراسى الخاصة لليخوت أمام المنازل، بما يصل بالطاقة الاستيعابية لليخوت فى الجونة إلى 1000 مركب خلال 6 ــ 9 أشهر المقبلة، مع توفير جميع خدمات الصيانة» ــ قال عامر.

وقال عامر إن الجونة تولى اهتماما خاصا بسياحة اليخوت بغرض استقطاب السائحين الأثرياء بما تمثله هذه السياحة من تنمية مباشرة وغير مباشرة للمدينة ولذلك نحرص على تقديم الخدمات التى تناسب هذه النوعية من السائحين.

وتستحوذ سياحة اليخوت على 10 ــ 15% من إيرادات مدينة الجونة فيما يتعلق بالمكونات غير السكنية والفندقية، تبعا لتصريحات عامر مشيرا إلى أن إيرادات المدينة لها ثلاثة مدخلات، الاول العقارات، والثانى الفنادق والثالث إدارة المدن.

وقال عامر إن استراتيجية الشركة خلال السنوات القادمة تقوم على تنمية الخدمات وتنويع الجانب التعليمى ما بين مدارس وجامعات مع شركاء متخصصين للوصول إلى مدينة متكاملة وفقا للمعايير العالمية.

تابع: السياحة العلاجية تأتى ضمن اولويات الشركة التى تتماشى مع تقديم خدمة صحية بمعايير عالمية ولذلك جار التفاوض مع أحد الشركاء المتخصصين لإقامة منتجع لسياحة الاستشفاء.