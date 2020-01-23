ساعي بريد ياباني يمتنع عن تسليم 24 ألف رسالة إلى أصحابها

برر ساعي بريد ياباني، أمام الشرطة عدم تسليمه 24 ألف رسالة بريدية لأصحابها، لسنوات أحيانا، بسبب اعتقاده أن وظيفته في غاية الصعوبة، حسبما ذكرت وسائل المحلية.

وتردد أن الرجل -61 عاما- قال للشرطة: "لقد كانت محنة كبيرة أن أقوم بتسليم كل هذا البريد".

عثرت السلطات على الآلاف من الرسائل البريدية التي لم يتم تسليمها مكدسة في منزله الواقع في إقليم كاناجوا القريب من طوكيو. وكان لا يقوم بتسليم الرسائل على مدى سنين ، ولكن سلوكه لم يُكتشف سوى مؤخرا خلال تحقيقات داخلية في إدارة البريد.

وأبلغ مسؤولو الإدارة الشرطة عنه. وبدأت الجهود الآن لتسليم كل هذا البريد مشفوعا باعتذار لكل شخص اضطر للانتظار كل هذه المدة لاستلام رسالته أو طرده البريدي.