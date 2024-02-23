عمرو أديب يكشف كواليس حواره مع ميسي: حذف بعض الأسئلة وطلب يتصور معايا

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن كواليس حلقته مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في برنامج «بودكاست big time» الذي سيقدمه أديب، خلال شهر رمضان الكريم.



وقال خلال حلقة من برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، عُرضت مساء الجمعة، إن مدة المقابلة استغرقت 25 دقيقة، مكث خلالها ميسي لتصوير الحلقة ثم غادر.



وأضاف أنه تم إرسال الأسئلة إلى وكيل أعمال ميسي قبل تصوير الحلقة، مشيرًا إلى أن هناك أسئلة تم رفضها، وهو أمر وصفه بالمعتاد في مقابلات النجوم الكبار.



وأشار أديب، إلى أنه كان يشعر بأن عليه حِملًا كبيرًا بعدما حصل على هذه الفرصة (إجراء حوار مع ميسي)، موضحًا أن المهم بالنسبة له في مثل هذه المقابلات هو استغلال الفرصة التي تُتاح له.



وكشف أديب، أن ميسي طلب أن يلتقط صورة معه، قائلا: «بعد اللقاء، الكثيرون حرصوا على التصوير معه وأنا كنت أصوّر إلقاء الأسئلة باللغة العربية.. أحد الأشخاص العاملين مع مدير أعماله نقل عن ميسي قوله إن المذيع الذي أجرى معه المقابلة لم يطلب التصوير معه، وطلب أن أذهب للتصوير معه".



وأشار أديب، إلى أنه شعر بسعادة غامرة جرّاء ذلك.



وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، قد نشر برومو برنامج بودكاست time Big.



وظهر في البرومو، عدد من ضيوف البرنامج مثل ويل سميث، منى زكي، أنغام، شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، محمد ممدوح (تايسون)، أحمد عز، أحمد حلمي، إسعاد يونس، محمد عبده، وليونيل ميسي، كريم عبد العزيز، إليسا، باسل الخياط، ماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.