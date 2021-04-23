تايوان تسجل أول حالة إصابة محلية بفيروس كورونا منذ فبراير

قال وزير الصحة التايواني تشين شي تشونج إنه تم تسجيل حالة إصابة محلية بفيروس كورونا تعود لطالب إندونيسي، وهو أحد أفراد عائلة طيار ثبتت إصابته بالفيروس في أستراليا في وقت سابق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف الوزير تشين في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة تايبيه اليوم الجمعة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة مصدر انتقال العدوى للطيار.

وأوضح وزير الصحة التايواني قائلا إنه ثبت إصابة زميل للطيار بالفيروس اليوم، مشيرا إلى أنه لم يتم التأكد بعد من مصدر العدوى.

وسجلت تايوان آخر حالة إصابة محلية بالفيروس في شهر شباط/فبراير الماضي.