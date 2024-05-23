ضياء رشوان للجزيرة: التلويح بالانسحاب من مفاوضات غزة لا يعني التخلي عن القضية

متحدثا لقناة الجزيرة.. ضياء رشوان يدحض مزاعم سي إن إن حول مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

ضياء رشوان للجزيرة: لسنا مهتمين بمعرفة من يقف وراء تقرير سي إن إن

ضياء رشوان: تلويح مصر بالانسحاب من الوساطة لا يعني التخلي عن أمننا القومي