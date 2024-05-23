أعلن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، قيام مجلسه بفتح تحقيق عاجل بعد أحداث سوء تنظيم مراسم احتفالية تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخ القلعة البيضاء.
رئيس الزمالك صرح لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" هناك تحقيق داخلي مع كل الأطراف، المشهد كان سيئًا وسبق وتكرر في احتفالية الفوز بالدوري وقت تواجد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد".
ضاف:" الاتحاد الإفريقي (كاف) هو المسؤول عن الملعب وهناك شروط تؤكد ذلك، وهناك أمور أخرى لن أصرح بها أمام وسائل الإعلام".
واصل:" فوجئت بأن المقعد المخصص لي في المقصورة الرئيسية لحضور نهائي الكونفدرالية يجلس عليه شخصًا آخر، تنازلت وتركت المقعد له".
أتم:" نحاول أنا ومجلس إدارة النادي الدفاع والحصول عن كل حقوق الزمالك".