صحيفة: الحكومة الإسرائيلية تؤجل التصويت على خطة لإعادة توطين المدنيين في الشمال

أجرت الحكومة الإسرائيلية نقاشا يوم الأربعاء بشأن إعادة توطين المدنيين الذين يعيشون في الشمال، لكنها أرجأت التصويت على هذه المسألة حتى اجتماع الحكومة المقبل، الذي سيعقد يوم الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست ليل الأربعاء/الخميس.