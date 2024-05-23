 صحيفة: الحكومة الإسرائيلية تؤجل التصويت على خطة لإعادة توطين المدنيين في الشمال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحيفة: الحكومة الإسرائيلية تؤجل التصويت على خطة لإعادة توطين المدنيين في الشمال

د ب أ
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 3:16 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 3:16 ص

أجرت الحكومة الإسرائيلية نقاشا يوم الأربعاء بشأن إعادة توطين المدنيين الذين يعيشون في الشمال، لكنها أرجأت التصويت على هذه المسألة حتى اجتماع الحكومة المقبل، الذي سيعقد يوم الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست ليل الأربعاء/الخميس.

 

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