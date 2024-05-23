نشطاء المناخ الألمان يعتزمون مواصلة الاحتجاجات رغم توجيه اتهامات إليهم

في أعقاب توجيه المدعي العام في ألمانيا اتهاما لخمسة أعضاء من مجموعة "الجيل الأخير" الناشطة في مجال المناخ، احتج نشطاء المناخ في برلين ضد قرار المدعي العام وأعلنوا عن تنظيم المزيد من الاحتجاجات.

وقال إدموند شولتس، أحد المتهمين بعد ظهر اليوم الأربعاء في برلين: "لقد فعلنا الصواب. لا يمكن أن أقول سوى: استمروا".

وقد دعت عدة تحالفات إلى تنظيم مسيرة في "واشنطن بلاتز"، الساحة الواقعة أمام محطة القطارات المركزية في برلين، لأن مكتب المدعي العام في بلدة "نيوروبين" شمال غرب المدينة وجه اتهامات ضد خمسة أعضاء من مجموعة نشطاء المناخ للاشتباه في تشكيلهم منظمة إجرامية.

وتستند الاتهامات التي تم توجيهها أمس على هجمات على مصفاة نفط تابعة لشركة "بي سي كيه" في شفيدت في براندنبورج شمال شرقي برلين، ومطار "بي إي أر" بالعاصمة ومتحف باربريني في بوتسدام خارج برلين، خلال الفترة بين أبريل 2022 ومايو 2023.

كما وجه المدعي العام اتهامات لعناصر المجموعة بتعطيل الأعمال العامة والإكراه والإضرار بالممتلكات.

وقال مكتب المدعي العام" إن الاتهامات تتعلق بأن المتهمين أعضاء في جماعة فرعية من -الجيل الأخير- والذين هم بخلاف باقي مجموعة -الجيل الأخير-أعلنوا عن رغبتهم في ارتكاب جرائم اعتداء ذات ثقل معين وشاركوا فيها".

وفي أعقاب الإضطرابات، نفذ المحققون مداهمات في عدة ولايات تستهدف أعضاء المجموعة في عام 2022.

وفي قضية مشابهة في مكان آخر من ألمانيا، يحقق الادعاء العام في ميونخ و فلينسبورج أنشطة مجموعة الجيل الأخير للاشتباه في عضويتهم في جماعة إجرامية.

وبدأت المجموعة الاحتجاجات بإغلاق الشوارع منذ أكثر من عامين، كما نظمت احتجاجات في المتاحف والملاعب والوزارات.

وتريد مجموعة الجيل الأخير دفع السياسيين إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بشكل أكبر لمواجهة تغير المناخ.