مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا ينسحب من الحملة الانتخابية للاتحاد الأوروبي

يعتزم الرجل الثاني في قائمة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف للانتخابات الأوروبية، بيتر بيسترون، التخلي عن المشاركة في الحملة الانتخابية في الوقت الحالي.

وأشار بيسترون إلى "أسباب عائلية" عندما سئل عن هذه الخطوة يوم الأربعاء. وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد وقع أقرب أفراد عائلتي مرة أخرى ضحايا لتفتيش المنازل ومضايقات وسائل الإعلام".

وأضاف: "أي شخص لا يفهم أنني يجب أن أعتني بهم أولا ليس لديه قلب"

ويخضع بيسترون حاليا للتحقيق بتهمة غسل الأموال والرشوة. وتم تفتيش منزله في برلين يوم الثلاثاء.

وجاء إعلان بيسترون بعد عدة أيام من مطالبة رئيسي حزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل وتينو شروبالا له بالامتناع عن الظهور مرة أخرى في الحملة الانتخابية الأوروبية حتى يتم توضيح المزاعم ضده.