 رئيس الزمالك: علاقتنا مع الأهلي يحكمها المنطق.. وكنت أتمنى وجود حازم إمام - بوابة الشروق
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رئيس الزمالك: علاقتنا مع الأهلي يحكمها المنطق.. وكنت أتمنى وجود حازم إمام

محمود عيسى
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 3:11 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 3:12 ص

كشف حسين لبيب رئيس الزمالك، موقف مجلسه لإنهاء أزمة إيقاف القيد، وطبيعة العلاقة بمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

رئيس الزمالك صرح تلفزيونيًا لقناة أون تايم سبورتس:"نعمل على حل أزمة إيقاف القيد، وهناك تفاوض مع كل الأطراف، المجموعة التي أنتمي إليها في مجلس الإدارة أعلى منى فى كل شىء، وكل منهم يبذل أقصى جهد لصالح نادي الزمالك، وكنت أتمنى وجود حازم إمام لأنه إضافة للنادي"

أضاف:"العلاقات بيننا وبين الأهلي جيدة، لكن بالمنطق لن تكون هناك صفقات تبادلية بين الناديين، كل منا يهمه ناديه ومصلحته، نعمل الآن مع جميع الأندية لعدم وجود منافسة على الصفقات حتى لا ترتفع أسعار اللاعبين".

أتم:" تهنئة الأهلي بالكونفدرالية استقبلتها بشكل طبيعي وسبق خلال تواجدي في لجنة الزمالك هنأت الأهلي بالدوري".

جدير بالذكر أن الزمالك توج يوم الأحد الماضي بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه على حساب فريق نهضة بركان المغربي.


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