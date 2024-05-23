 رئيس الزمالك: تسلمنا النادي وخزينته مليون جنيه.. وديون وصلت إلى مليار و650 مليونا - بوابة الشروق
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رئيس الزمالك: تسلمنا النادي وخزينته مليون جنيه.. وديون وصلت إلى مليار و650 مليونا

محمود عيسى
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 3:01 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 3:01 ص

كشف حسين لبيب، رئيس الزمالك عن أزمة حجم مديونات النادي الملزم بسدادها خلال الفترة المقبلة.

رئيس الزمالك صرح تلفزيونيًا لقناة أون تايم سبورتس:" تسلمنا خزينة نادي الزمالك من المجلس السابق وبها مليون جنيه فقط لاغير".

أضاف:" ورثنا من المجلس السابق بعد تولي مسؤولية قيادة النادي ديون وصلت إلى مليار و650 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الإيرادات 422 مليونًا".

أكمل:" دفعنا 567 مليون جنيه وتلقينا تبرعات من محبي النادي في حدود ما يقرب من 75 مليونًا".

أتم:" طلبنا قروضًا من البنوك للنادي بقيمة 100 مليون جنيه نظير الاشتراكات".


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