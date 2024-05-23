كشف حسين لبيب، رئيس الزمالك عن أزمة حجم مديونات النادي الملزم بسدادها خلال الفترة المقبلة.
رئيس الزمالك صرح تلفزيونيًا لقناة أون تايم سبورتس:" تسلمنا خزينة نادي الزمالك من المجلس السابق وبها مليون جنيه فقط لاغير".
أضاف:" ورثنا من المجلس السابق بعد تولي مسؤولية قيادة النادي ديون وصلت إلى مليار و650 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الإيرادات 422 مليونًا".
أكمل:" دفعنا 567 مليون جنيه وتلقينا تبرعات من محبي النادي في حدود ما يقرب من 75 مليونًا".
أتم:" طلبنا قروضًا من البنوك للنادي بقيمة 100 مليون جنيه نظير الاشتراكات".