رئيس الزماك: تعاقدنا مع 11 لاعب مقابل 25 مليون جنيه

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أعلن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، حجم المبالغ المالية للصفقات التي قام مجلس الإدارة بإبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير للموسم الجاري 2023-2024.

رئيس الزمالك صرح في حواره لقناة أون تايم سبورتس قائلا:"تعاقدنا مع 11 لاعبًا في شهر يناير الماضي، دفعنا 45 مليون جنيه وكنا قمنا بيع أكثر من لاعب بقيمة 20 مليون جنيه وبالتالي دفعنا في الصفقات الجديدة 25 مليون جنيه فقط".

جدير بالذكر أن الزمالك توج يوم السبت الماضي بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه على حساب فريق نهضة بركان المغربي